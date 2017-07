Lucros da Macau Slot caíram 14,9 por cento para os 117,9 milhões de patacas

A Slot – Sociedade de Lotarias e Apostas Mútuas de Macau registou uma quebra nos lucros de 14,9 por cento no ano passado, de acordo com a informação publicada pela empresa em Boletim Oficial. Enquanto em 2015 a empresa que tem em Macau o monopólio das apostas desportivas (à excepção das apostas nas corridas de cavalos e galgos) teve um lucro de 138,5 milhões de patacas, o valor caiu para 117,9 milhões no ano passado.

A Macau Slot oferece apostas em modalidades como o basquetebol e o futebol, sendo que ao nível das receitas, as apostas no basquetebol geraram 158 milhões de patacas e no futebol 541 milhões. Em 2015, as receitas ligadas ao basquetebol tinham sido de 170 milhões de patacas e as do futebol de 503 milhões.

No cômputo geral, as receitas em 2016 neste dois tipo de apostas subiram 26 milhões de patacas num ano, de 673 milhões em 2015 para 699 milhões de patacas, o que representa 3,8 por cento.