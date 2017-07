Jornalistas: Cartão das Comunidades e pouco mais

Os jornalistas portugueses de Macau podem solicitar o Cartão das Comunidades, mas só se trabalharem para meios em língua portuguesa. Sobre a possibilidade de estágio, a Comissão da Carteira promete analisar caso a caso.

João Paulo Meneses

Os jornalistas portugueses que trabalham em Macau, em meios de comunicação social de língua portuguesa, podem solicitar, caso assim o entendam, a emissão do Cartão de Identificação de Colaborador das Comunidades. É esta a resposta da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista (CCPJ) enviada ao PONTO FINAL, na sequência da moção aprovada no último Congresso dos Jornalistas portugueses.

A resposta não agradará, pelo menos na íntegra, à Associação de Imprensa em Português e Inglês de Macau (AIPIM), que pretendia que a CPCJ emitisse a carteira profissional para Macau. Mesmo sabendo que a lei em vigor não permite à Comissão atribuir carteiras para fora do território português, a AIPIM tentou “apelar ao facto de Macau ter uma realidade específica”, argumento que foi apresentado em Janeiro, durante o Congresso.

“Os cidadãos portugueses que se encontrem a desenvolver actividade jornalística em órgãos de comunicação social destinados às comunidades portuguesas no estrangeiro e aí sedeados podem requerer a emissão do Cartão de Identificação de Colaborador nas Comunidades”, segundo Marília Pinheiro Monteiro, a directora de serviços da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista.

Esclarecido este ponto, que só uma mudança na lei pode alterar, resta uma segunda questão, também levantada pela AIPIM na mesma altura: a necessidade de reconhecer o tempo de trabalho em Macau para efeitos de dispensa de estágio ou de reclassificação, num eventual regresso a Portugal.

Neste caso, a Comissão abre a porta à criação de uma espécie de registo que dispense a necessidade de entrar na actividade jornalística como estagiário. “Aos requerentes que, regressados a Portugal, façam prova do exercício da profissão de jornalista noutro país de forma principal, permanente e remunerada (e titulada, se tal condição for obrigatória no país onde se encontram), a CCPJ tem dispensado do estágio por considerar que o período de aprendizagem que este representa fica, naturalmente, compensado pelo exercício efectivo da profissão no estrangeiro. Obviamente que dependerá sempre de uma análise casuística”. Para os que já tiveram carteira profissional em Portugal, e que deixaram de a renovar quando vieram para Macau, “poderão sempre requerer a renovação quando regressarem a Portugal, cumprindo os requisitos previstos na lei, como sendo a prova do exercício efectivo da profissão no momento da renovação, caso tenham menos de dez anos seguidos ou quinze interpolados de exercício do jornalismo”, diz também a directora da CCPJ ao PONTO FINAL.

Daí as vantagens em possuir o Cartão de Identificação de Colaborador das Comunidades: “se um jornalista for titular desse cartão e regressar a Portugal para exercer, no país, a profissão de jornalista de forma principal, permanente e remunerada, a titularidade desse cartão será tida em conta para efeitos de eventual dispensa do estágio (em regra, se possuir o cartão durante três biénios consecutivos)”.

Menos sorte terão os jornalistas portugueses que trabalham para publicações noutra língua que não o português. Diz a Comissão que aqueles que trabalham “no estrangeiro para publicações estrangeiras não podem requerer nenhum título junto da CCPJ excepto se já tiverem sido titulares de carteira profissional portuguesa durante dez anos seguidos ou quinze interpolados”.

O PONTO FINAL confrontou a AIPIM com as informações fornecidas pela CCPJ, tendo José Carlos Matias, o seu presidente, revelado que a Associação “tem estado em contacto com a Comissão da Carteira Profissional de Jornalista de Portugal ao longo dos últimos meses”, mostrando-se “confiante que venha a ser encontrada uma solução que responda aos anseios dos jornalistas portugueses que trabalham em Macau, de modo a ler permitir um enquadramento presente, em Macau, e futuro, em Portugal, relativamente aos seu estatuto como jornalistas profissionais”.