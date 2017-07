Incêndio na Areia Preta levou à hospitalização de idoso

O Corpo de Bombeiros do território foi chamado, ao início da manhã de ontem, a um apartamento no 4º andar do Bloco 2 do edifício Tong Wa San Chun, na Areia Preta, depois de terem sido notificados sobre um foco de incêndio no prédio. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, depois de localizarem as origens das chamas, os bombeiros arrombaram a porta do apartamento e depararam-se com a cozinha parcialmente destruído pelo fogo. O proprietário do apartamento, com mais de 80 anos, foi encontrado pelos soldados da paz fora da cozinha, ainda consciente, mas com dificuldades notórias para respirar. Em choque, o Homem foi enviado para o hospital.

A deflagração obrigou à evacuação de cerca de uma dezena de residentes do edifício. Na origem do incêndio terá estado a tentativa de reparação de uma máquina de lavar roupa por parte do idoso. O homem de 80 anos terá inadvertidamente provocado o curto-circuito que originou as chamas.