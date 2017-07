ICBC lança campanha “I Go Hong Kong & Macau”

O Industrial and Commercial Bank of China de o pontapé de saída numa actividade promocional – designada “I Go Hong Kong & Macau” – que decorre em simultâneo em Macau, em Hong Kong, em Shenzhen em Zhuhai.

De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, durante o período em que decorrer a actividade, os titulares de cartões de crédito ICBC, emitidos no Continente, em Hong Kong e Macau, podem desfrutar de um desconto máximo de 40 por cento e o máximo retorno de caixa de 21 por cento nas joalharias, restaurantes e locais de entretenimento abrangidos pela campanha. A iniciativa decorre até 31 de Outubro.

Zheng Kai, vice-presidente executivo da ICBC (Macau) referiu que o nível de vida dos residentes do Continente melhorou, contribuindo para um aumento do da disponibilidade financeira para actividades como o turismo e as compras, o que pode contribuir para o aumento das vendas a retalho no território. Zheng Kai adiantou ainda que o número de titulares do cartão bancário do ICBC (Macau) aumenta entre 15 a 20 por cento todos os anos. O responsável garante que as dívidas incobráveis do cartão de crédito ICBC (Macau) ainda são controláveis e de bom nível.