Enquadramento Orçamental: Responsabilidade civil, disciplinar e criminal para quem infringir a lei

O novo articulado da proposta de lei de enquadramento orçamental esteve ontem em discussão na 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa. O presidente do organismo, Chan Chak Mo, deu a conhecer algumas das alterações que foram feitas ao diploma.

Joana Figueira

Um conteúdo “mais preciso e mais concreto”, que contempla algumas “imperfeições” que ainda podem ser discutidas com o Governo. De 31 artigos no articulado original, a proposta de lei do enquadramento orçamental passou a incluir 73. O novo texto foi ontem analisado pela 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL).

Chan Chak Mo, presidente do organismo, explicou que, de acordo com o novo articulado, quem não cumprir as normas da legislação poderá ser responsabilizado criminal, civil e disciplinarmente. O relatório relativo à execução orçamental vai passar a ser apresentado a 15 de Outubro e a proposta de Orçamento para o ano seguinte apresenta-se, “o mais tardar”, um mês depois, a 15 de Novembro.

“Foi aditado um novo capítulo [IX] que tem a ver com responsabilidade; que tipos de responsabilidades os dirigentes assumem [no caso de não cumprirem a lei]. Na versão inicial, só havia um meio de punição que era a multa e agora redigiu-se de modo a que a responsabilidade que os serviços do sector público e administrativo, o pessoal de direcção e de chefia, bem como os demais trabalhadores dos serviços e organismos públicos são responsáveis criminalmente, civil e disciplinarmente pela violação das normas da execução orçamental”, esclareceu Chan Chak Mo.

No mesmo capítulo, mas na alínea referente à fiscalização, “as regras ficaram mais detalhadas”. De acordo com o presidente da 2a Comissão Permanente da AL, é “a Assembleia Legislativa [que] efectua a fiscalização das actividades orçamentais nos termos da legislação aplicável”.

Se uma infracção envolver dinheiro passa a ser obrigatória a restituição da quantia em causa, revelou Chan Chak Mo: “Na eventualidade de existirem vários agentes que violem [a lei], estes são solidariamente responsáveis [pela devolução das importâncias monetárias]”, explica o deputado.

Questionado sobre a possibilidade de os funcionários públicos que possam ter cometido erros no elaboração do orçamento poderem vir a ser por tal responsabilizados, Chan Chak Mo diz que as falhas poderão ter consequências de nível disciplinar: “Não é fazer erradamente [o orçamento], é violar as normas de execução orçamental definidas nas respectivas legislações. (…) Se não houver violação da lei, nesse caso, não há lugar a responsabilidade criminal, mas pode haver lugar a responsabilidade disciplinar.” O deputado aponta práticas como a fraude e a burla como exemplos de desrespeito à lei que poderão resultar em acções de responsabilização de natureza criminal.

De acordo com o novo articulado, os processos de revisão da lei também se deverão tornar mais frequentes. A legislação será “revista após cinco anos completos após a sua entrada em vigor”, explicou o presidente da 2.a Comissão Permanente da AL: “Temos de deixar passar algum tempo até que esta proposta de lei entre em vigor e depois é que podemos descobrir as insuficiências e tentar fazer a revisão”, apontou.

Chan Chak Mo indicou ainda que a apresentação do relatório sobre a execução orçamental será feita no dia 15 de Outubro de cada ano – afixada para ser feita até ao dia 30 de Novembro, na versão anterior do articulado. Já a proposta de orçamento, prevê-se que seja revelada no dia 15 de Novembro, quando “o Chefe do Executivo for à Assembleia Legislativa para fazer a apresentação das LAG [Linhas de Acção Governativa]”. “O Governo quer uma certa flexibilidade nesta matéria”, sublinhou o presidente da 2.a Comissão.