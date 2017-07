Eddie Chu, o deputado que tem a agricultura como prioridade

O deputado mais votado nas últimas eleições legislativas em Hong Kong, Eddie Chu, tem um objectivo pouco associado a metrópoles, o de devolver a agricultura aos Novos Territórios, gradualmente entregues a promotores imobiliários.

Chu, eleito pelo círculo dos Novos Territórios Oeste, está na linha da frente do novo movimento democrático e promete que uma causa anda de mão dada com a outra, ao defender que a distribuição dos preciosos terrenos em Hong Kong e o planeamento urbano deviam ser feitos tendo em conta a vontade popular: “Os Novos Territórios eram zonas rurais que apoiavam a vida urbana. Muitos produtos agrícolas eram ali produzidos e era uma zona de reservatórios, com água potável. Mas isso mudou depois da transferência, o Governo de Pequim tentou controlar este abastecimento básico de Hong Kong, tentou tirar a agricultura e fornecimento de água dos Novos Territórios, para zonas na província de Guangdong”, descreve o deputado, em entrevista à agência Lusa.

Com os terrenos cada vez mais alocados a privados, “para projectos que não estão ao alcance do cidadão comum”, Hong Kong passou a depender da China para o abastecimento de água e produtos frescos.

“Quando as zonas rurais não são usadas para agricultura são usadas para o desenvolvimento imobiliário e esse processo é uma mercantilização do terreno e recursos naturais. Removem uma indústria primária e substituem-na por imobiliário, por indústria de serviços. Esse processo gera muito dinheiro aos senhorios mas as pessoas de Hong Kong não estão a beneficiar”, defende.

O ‘cavalo de batalha’ de Chu é travar a mudança de finalidade dos terrenos, um processo em que a população da zona não participa.