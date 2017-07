É uma cidade dividida, a que ontem recebeu Xi

O Presidente chinês, Xi Jinping, iniciou ontem uma visita de três dias a Hong Kong para assinalar os 20 anos da transferência da antiga colónia britânica para a República Popular da China, estando marcados protestos pró-democracia e independentistas.

Xi viajou acompanhado pela mulher, Peng Liyuan, na primeira visita que faz ao território enquanto chefe de Estado chinês. Xi e Peng estão instaladas num hotel em Wanchai, nas imediações do Centro de Convenções, para onde estão marcadas as cerimónias oficiais comemorativas.

Para as zonas circundantes foram marcadas diversas manifestações. Uma deverá decorrer na noite de hoje e foi convocada por diversos grupos pró-independência. Para a manhã de sábado está agendada uma marcha pró-democracia, que em anos anteriores tem concentrado um enorme número de participantes.

De acordo com a imprensa local, a polícia recebeu ordens para retirar qualquer imagem ou palavra de ordem sensível para o líder chinês, designadamente uma réplica em cartão que se tornou popular nas históricas manifestações pró-democracia em 2014, na qual se podia ver Xi com um guarda-chuva amarelo, símbolo dos protestos.

Durante o dia de hoje, Xi visita a guarnição do exército chinês e no sábado, assiste à cerimónia de posse da chefe do Executivo eleita, Carrie Lam.

O Presidente chinês tem também prevista uma visita a um dos dois maiores projectos de infra-estruturas na região: a ponte que vai ligar Hong Kong a Macau e a Zhuhai ou ao comboio de alta velocidade entre a ilha e a cidade de Cantão, ambos envoltos em polémica.

Durante a visita, Xi deverá dirigir uma mensagem intransigente aos independentistas de Hong Kong e de apoio firme às autoridades locais.

O aumento das tensões entre o Continente e a vizinha Região Administrativa Especial tem sido visível em vários incidentes registados nos últimos anos e que mostram um aumento do controlo de Pequim sobre a RAEHK.

Um dos mais importantes foi o desaparecimento de cinco livreiros de Hong Kong, secretamente detidos no continente, no final de 2015, por venderem publicações sobre a vida da elite política chinesa. Um deles, Gui Minhai, continua detido.

Outro caso foi o de um empresário nascido na China e com passaporte canadiano que desapareceu, no início deste ano, de um hotel de Hong Kong. De acordo com a imprensa, agentes de segurança chineses na ilha terão sequestrado o homem, numa violação da Constituição do território.

A colocação de agentes dos serviços de imigração chineses num terminal de alta velocidade, ainda em construção na baixa da cidade, a criação de uma réplica local do museu-palácio de Pequim, sem consulta pública, a introdução de programas de educação patriótica nas escolas e a aprovação de leis anti-subversão são outros sinais da crescente influência do Governo no território.

Uma outra preocupação é a entrada de capital do Continente, com investidores chineses a comprarem propriedades e a alargarem os seus negócios em Hong Kong.

A liderança comunista chinesa está desejosa de apregoar o êxito da política “um país, dois sistemas”, para atrair de volta à pátria Taiwan, que Pequim considera uma província renegada.

As últimas tensões obrigaram Pequim a redobrar a atenção, uma vez que não pode ter dois focos independentistas, Taiwan e Hong Kong, ao mesmo tempo, no país, de acordo com vários observadores.

Para muitos residentes, o principal problema é a legitimidade dos líderes de Hong Kong, apoiados por Pequim. A 26 de Março último, Carrie Lam foi escolhida por elites pró-Pequim representadas num colégio eleitoral.

O sistema de eleição do chefe do Executivo esteve na origem dos protestos pró-democracia de 2014 e a recusa de ceder às exigências de maior liberdade eleitoral alimentou o movimento pró-independência, alarmando Pequim.

Em Julho de 2008, então vice-presidente, Xi Jinping realizou uma visita de dois dias a Hong Kong. O antecessor de Xi, Hu Jintao, foi o último Presidente chinês a visitar oficialmente Hong Kong há cinco anos, por ocasião do 15.o aniversário da transferência da soberania em 2012.