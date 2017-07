Défice da balança comercial atinge 24,46 mil milhões de patacas

Nos primeiros cinco meses do ano, o défice da balança comercial atingiu os 24,46 mil milhões de patacas, revelaram ontem os Serviços de Estatística e Censos. Nesse período o valor das exportações foi de 4,67 mil milhões de uma pataca, o que representa um aumento de 8,9 por cento, face ao período homólogo de 2015.

As reexportações contribuíram com 3,94 mil milhões das exportações, enquanto a exportação doméstica se ficou pelos 734 milhões patacas.

No mesmo período as importações foram de 29,13 mil milhões de patacas, o que é um aumento de 5,3 por cento, em termos anuais. As importações dos países de língua portuguesa foram de 250 milhões de patacas, com uma quebra de 1,4 por cento. Já as importações da China Continental também caíram, desta feita 7,1 por cento, para 9,57 milhões de patacas.