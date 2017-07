Chef japonês prepara menu exclusivo para Macau e Hong Kong

Kazuo Takagi, chefe japonês responsável pela cozinha do restaurante Kyoto Cuisine Takagi, estabelecimento distinguido pelo Guia Michelin com duas estrelas, vai estar em Macau e Hong Kong para a “Mostra Internacional de Chefs” promovida pelo publicação. Para a deslocação às duas Regiões Administrativas Especiais, Takagi preparou duas exclusivas refeições de cinco e oito pratos. Os menus vão estar disponíveis no restaurante Tenmas, do hotel Altira e no restaurante WHISK do The Mira Hong Kong. Em Macau, as refeições serão servida no dia 11 de Agosto ao jantar e no dia seguinte ao almoço.

Kazuo Takagi preparou os menus de degustação com base em métodos e produtos tradicionais da cozinha japonesa: caranguejo “kegani”, ouriço-do-mar, caviar e geleia “dashi” são alguns dos ingredientes que compõem os pratos. Uma sopa feita à base de abalone, espargos, ervilhas e trufas e guarnecida com caldo “dashi” é uma das referências do menu. A refeição é rematada com uma sobremesa de inspiração marcadamente nipónica: chá vermelho com “matcha” num puré de ananás com raspas de manga e um sorvete de leite.

Citado numa nota de imprensa enviada às redacções, Kazuo Takagi explica que “a cozinha de Quioto reflecte a beleza das quatros estações e é sempre preparada com o máximo respeito, harmonia e cuidado”: “A verdadeira cozinha de Quioto é rara hoje em dia mesmo no Japão porque a preparação é muito complicada; eu quero que continue a sua longa história”, acrescenta o premiado chef.

O restaurante Kyoto Cuisine Takagi é detentor de duas estrelas Michelin desde 2010, ano em que o guia gastronómico foi pela primeira vez publicado no Japão. O Guia Michelin define Kazuo Takagi como um “mestre reconhecido no super refinado estilo de comida japonesa de Quioto conhecido como ‘Kyo-ryori’”: “Conhecido pela sua inovação em termos dos alimentos e decoração, a cozinha Kyo-ryori utiliza métodos únicos e tradicionais para desvendar e celebrar as incidência culturais e capturar a mudança de estações em Quioto”, pode ler-se no portal electrónico do Guia..