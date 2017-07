Benfica e Monte Carlo decidem título da Liga de Elite no domingo

O Benfica defronta ao final da tarde de domingo (18h30), no Estádio de Macau, o Sporting e em caso de vitória conquista o seu quarto título consecutivo na Liga de Elite. Ao mesmo tempo, a outra equipa com hipóteses de chegar ao título, o Monte Carlo, vai defrontar o Lai Chi no Estádio da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau.

À entrada para a última jornada, as duas equipas estão separadas por um ponto. As contas das águias são as mais fáceis: a vitória garante o título. Já o Monte Carlo, para ser campeão, precisa de ganhar e esperar que o Benfica empate ou perca.

Também no domingo, a Polícia defronta o Kei Lun e o Cheng Fung o C.P.K. No entanto a última jornada da Liga de Elite arranca já amanhã, com a Selecção de Sub-23 a defrontar o Ka I.