Barreiras arquitectónicas: Dirigente do IAS lamentou morte de idoso

Choi Sio Un, director do departamento de Solidariedade Social do Instituto de Acção Social (IAS), manifestou ontem o seu pesar pela morte de um idoso que, em cadeira de rodas, caiu de umas escadas. No programa Fórum Macau da emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o dirigente salientou que o arranjo das áreas comuns do edifício onde o acidente aconteceu é relativamente simples e que ali se notam falhas evidentes de segurança nas instalações.

Choi Sio Un garantiu que o Instituto de Acção Social tem envidado esforços no sentido de instalar e melhorar os equipamentos destinados a pessoas com mobilidade reduzida.

O IAS está em negociações com várias organizações da sociedade sobre o apoio à aquisição de equipamentos hidráulicos e mecânicos que permitam subir escadas com cadeira de rodas. Choi Sio Un acredita que, com os serviços de assistência a famílias e os autocarros disponibilizados por associações de reabilitação é possível ajudar de forma apropriada a população idosa e as pessoas com capacidades físicas reduzidas.