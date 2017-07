Arte, literatura e consciência num quarto de hotel

João Jorge Magalhães, ilustrador macaense, é um dos quatro artistas seleccionados pela galeria Blanc Art para expor os seus trabalhos na edição de 2017 da ART OSAKA. A ele juntam-se Choi Su Weng, também de Macau, Justin Y e Silvère Jarrosson, numa mostra com uma particularidade: vai ocupar o quarto 6007 do Hotel Granvia.

Trabalhos de quatro artistas encontraram um caminho comum para as paredes de um quarto do hotel Granvia, na cidade japonesa de Osaka, e durante três dias vão partilhar um mesmo espaço sob o tema “Stream of Consciousness” (Fluxo de Consciência). Às paisagens abstractas de Choi Su Weng juntam-se as formas pictóricas e garridas de João Jorge Magalhães, o acrílico dedilhado em tela de Justin Y e a explosão de ondas e movimento característica da arte de Silvère Jarrosson. Diferem as temáticas, os materiais, as tonalidades, as formas e as mensagens veiculadas, mas entre 7 e 9 de Julho as criações dos quatros artistas vão confluir no mesmo quarto de hotel e integrar a participação da galeria Blanc Art na ART OSAKA 2017.

A técnica narrativa de “fluxo de consciência”, utilizada na ficção e cunhada pelo psicólogo William James em finais do século XIX, constitui o conceito de curadoria e o fio condutor da mostra. Com o desenvolvimento do romance psicológico no século XX, os escritores procuravam captar a essência da consciência das personagens que criavam, por vezes através da incorporação de pensamentos incoerentes ou frases gramaticalmente incorrectas que deixavam que o leitor se apropriasse dos seus traços de carácter. É esta provocação e incitamento ao pensamento que pode ser encontrada nas obras que vão ser apresentadas em Osaka, diz Amanda Chan, membro do grupo de curadoria da galeria Blanc Art: “Eles [os artistas] são mestres na disciplina de oferecer à audiência a capacidade de auto-interpretação. Colocam o pensamento nas obras e desafiam a audiência a pensar”, complementa.

Com as peças de João Jorge Magalhães a equipa de curadoria pretende levar até ao Japão um pouco da história do território, espelhada nas figuras que ganham vida e cor nas telas do artista macaense. Como o próprio explica, as obras que vai apresentar em Osaka “têm um bocado a ver com Macau, com a cultura chinesa vista por um ocidental e com o tipo de comida que existe em Macau que neste caso é o ambiente das tasquinhas e das lojas que vendem bolas de peixe”.

João Jorge Magalhães vive em Macau desde os quatro anos de idade e é ao passado e à história da cidade que vai buscar inspiração, bem como “aos pequenos cheiro e às pequenas cores” que remetem para tempos que procura representar, numa tentativa de os fazer perdurar: “Neste caso peguei neste tema – a comida – porque são pequenas coisas que espero que não desapareçam e que continuem a dar aquela magia a Macau” , explica.

O artista define-se como sendo “100 por cento macaense” e acredita que é esta identidade, que o coloca no meio de duas culturas, que lhe permite observar e perceber ambas. Descreve Macau como “a cidade da mistura entre o Ocidente e o Oriente, uma cidade pequena onde toda a gente se conhece [pelo que] também é uma mistura entre cidade e aldeia”. É neste meio termo, entre Oriente e Ocidente, mas também entre a metrópole e a cidade exígua, que Magalhães se sente como um “navegador” numa procura constante de “novas leituras, novas culturas e novas informações”.

A arte que Magalhães leva até ao Japão é complementada com as obras de Choi Su Weng, também de Macau e de Justin Y de Singapura. Já o francês Silvère Jarrosson empresta à mostra um “toque mais internacional”, diz Sam Reyes, também do grupo de curadoria da galeria Blanc Art.

Choi Su Weng nasceu em Macau nos anos 50 e ao longo da sua carreira tem vindo a dedicar-se à exploração do óleo sobre tela para compor paisagens abstractas nas quais a cor é o elemento predominante. Justin Y, nascido em Singapura e actualmente a residir em Hong Kong, é um pintor auto-didacta que apenas trabalha com materiais que possam ser moldados e trabalhados na palma das suas próprias mãos. Já o francês Silvère Jarrosson completou os seus estudos na Paris Opera Ballet School, não sendo infrequentes as influências do ballet nas suas obras marcadamente abstractas.

CVN