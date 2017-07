20 anos da RAEHK: “Um país, Dois Sistemas”, várias leituras e dúvidas

Celebra-se amanhã o 20.º aniversário da transferência de soberania de Hong Kong, o momento em que o princípio “Um País, Dois Sistemas” – igualmente em vigor em Macau – começou a ser aplicado. Vinte anos depois, o modelo encontra-se firmemente implementado, mas enfrenta várias desafios.

João Santos Filipe

Vinte anos depois não restam dúvidas, para as personalidades ouvidas pelo PONTO FINAL, que o princípio “Um País, Dos Sistemas” garantiu a Hong Kong e Macau um modelo de governação diferente do que vigora no Interior da China. Contudo, na vizinha Região Administrativa Especial, os conflitos políticos, as desigualdades económicas e aspirações frustradas colocam obstáculos e expõem as limitações do modelo escolhido para reintegrar ambos os territórios.

No entender de Larry So, académico especializado nos assuntos de Hong Kong e de Macau, o sistema está a funcionar na RAEHK, mas há problemas de representatividade que levantam cada vez mais dúvidas sobre o princípio idealizado por Deng Xiaoping.

“O sistema está a trabalhar bem, mas há um certo número de problemas que surgiu do facto de as pessoas em Hong Kong não se sentirem representadas pelo Chefe do Executivo. A questão acabou por criar espaço para o jogo político entre as forças pró-Pequim e pró-Democratas, que levanta dúvidas sobre o funcionamento do princípio”, afirmou Larry So, ao PONTO FINAL. “Em Hong Kong as pessoas não pensam apenas no desenvolvimento económico, também querem o desenvolvimento político, querem um sistema mais democrático e representativo, em vez do que dizem ser uma oligarquia”, frisou.

Na opinião de Larry So tem sido também as diferentes leituras sobre o sistema que têm criado alguns dos problemas com que a antiga colónia britânica se depara, mesmo ao nível das expectativas face à intervenção do Governo Central.

“A intervenção do Governo Central tem sido cada vez mais profunda, que era uma coisa que as pessoas de Hong Kong não estavam à espera. Assim nesta altura parece que não há “Um País, Dois Sistemas”, mas antes “Um País e Um Sistema e Meio”, notou.

Posições do Pequim questionadas

Se por um lado, e para Larry So, a intervenção de Pequim é encarada pela população como uma fonte de tensão, para o jurista António Katchi o problema está no facto das tomadas de posição do Governo Central serem contrárias às aspirações da população.

O jurista explica que na vertente económica o princípio tem funcionado de acordo com a intenção da Grã-Bretanha e da China, com a aplicação do que diz serem políticas ultra-liberais e capitalistas, mas que a população exige uma maior redistribuição da riqueza: “As pessoas perceberam que a questão do sistema político tem a ver com o bem-estar social e que para reduzir as desigualdades é preciso mudar o sistema político”, disse António Katchi, ao PONTO FINAL.

“Elas não se agarram à autonomia nem são contra a intervenção a todo o custo. Mas vêem que a intervenção do Governo Central é sempre contra os interesses da população. Se vissem a intervenção a ser a favor dos seus interesses, do combate efectivo à especulação imobiliária da criação de um sistema social abrangente, eu acho que não haveria esta contestação toda”, explicou.

O jurista considera, assim, que o princípio “Um País, Dois Sistemas”, é enganador: “Por força de alguns mecanismos que estão na própria lei, mas também pela prática, e pela natureza do regime chinês. Não sabemos verdadeiramente quando é que as decisões partem dos governos locais ou central”, frisou.

Visita para resolver situação

Já o deputado Gabriel Tong defende que o modelo aplicado tem funcionado bem, com problemas pontuais, mas que merece ser continuado no futuro: “Em 20 anos assegurou em grande medida um bom funcionamento, sem prejuízo de haver perturbações aqui e ali. A minha ideia é que é uma política que se deve manter e desenvolver no futuro”, afirmou o especialista em Direito, ao PONTO FINAL. “Hong Kong foi pioneiro na implementação do sistema e também um exemplo para Macau observar”, notou.

No entanto, Tong reconhece que as dúvidas suscitadas sobre o princípio acabam por resultar da tensão entre as expectativas dos diferentes grupos que compõem a estrutura da sociedade civil do território vizinho: “São conflitos na sociedade de Hong Kong que não se resolvem num momento. São coisas que só se resolvem com um objectivo quando surge um interesse comum que traz a harmonia”, apontou.

Tong sublinhou também que Xi Jinping mostra estar ciente dos problemas com a visita de três que está a realizar e que vai utilizar a oportunidade para mostrar aos residentes de Hong Kong que têm o apoio do país para lidarem com a situação.