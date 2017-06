Uma foto por dia

Tapete vermelho para o Presidente: Trabalhadores fixam uma passadeira vermelha na Praça da Bauhinia, em Hong Kong, local das celebrações do aniversário da transferência de Hong Kong do Reino Unido para a República Popular da China, a 1 de Julho de 1997. O presidente chinês Xi Jinping visita Hong Kong entre 29 de Junho e 1 de Julho, para empossar a nova Chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Hong Kong, Carrie Lam, e assistir às cerimónias que celebram o 20.º aniversário da transferência de soberania. EPA / JEROME FAVRE

