Tokyo Verdi quer contratar Francesco Totti

O futebolista italiano Francesco Totti, que se despediu aos 40 anos do seu clube de sempre, a AS Roma, é desejado pelos japoneses do Tokyo Verdy, segundo revelou o clube da II divisão nipónica.

“Será complicado, mas estamos a ver as diferentes hipóteses para conseguirmos a sua contratação”, revelou o porta-voz do clube, Yuya Kurabayasghi, explicando existirem conversas com patrocinadores para a vinda de Totti.

De acordo com o mesmo responsável, Totti “está interessado” em assinar pelo Tokyo Verdy, e negou que o avançado italiano tenha pedido três milhões de euros.

O Tokyo Verdy terá a concorrência do Miami FC, clube da Liga norte-americana de futebol, treinado pelo também italiano, e amigo de Francesco Totti, Alessandro Nesta.