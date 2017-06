Recrutamento para a função pública é feito de acordo com a lei, garante Eddie Kou

O director dos Serviços de Administração e Função Pública (SAFP), Eddei Kou, assegurou ontem – em reacção ao caso da aluna do Instituto Politécnico de Macau (IPM) que alegadamente terá sido contratada por um organismo público através de um canal especial de recrutamento – que o Governo tem actuado de acordo com a lei nos processos de contratação para a função pública. O responsável diz não ter conseguido entrar em contacto com a aluna em causa e recorda que o Instituto Politécnico de Macau garantiu não ter feito qualquer recomendação para que fosse contratada.

“O Governo tem seguido sempre a lei para proceder ao respectivo processo de recrutamento e selecção. Primeiro, temos o concurso uniformizado, que é o nosso regime geral, que também tem as respectivas cláusulas, mas também dispomos de outros regimes complementares. Para complementar, por exemplo se estamos a recrutar pessoas suficientes ou adequadas, então podemos recorrer ao regime suplementar para o recrutamento”, enquadrou ontem Eddie Kou em declarações à imprensa, à margem da reunião da Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL).

O director dos Serviços de Administração e Função Pública lembrou que o território conta actualmente com “mais de 30 mil funcionários públicos” e que aqueles que são recrutados por contrato individual de trabalho – “sem contar a Universidade de Macau, eles têm os seus próprios estatutos” – são “mais de cinco mil pessoas”. Já os “funcionários públicos que não são residentes locais, ocupam cerca de 20 por cento”, explicou. O recurso a um regime complementar acontece, garante Kou, para colmatar insuficiências: “Estamos sempre a exigir recrutamento ou concurso uniformizado, mas se for uma capacidade específica ou uma insuficiência de pessoal, é que vamos recorrer ao regime complementar, para isso é necessário satisfazer as condições para o respectivo recrutamento”, assinalou.

Sobre o caso da aluna do Instituto Politécnico de Macau, tornado público pelo portal Macau Concealers, Eddie Kou garantiu: “Os SAFP ainda não receberam informações sobre o recrutamento desta aluna, por isso não podemos confirmar se é verdade ou não. Se for contrato individual de trabalho, a lei regulamenta que é necessário ter a aprovação da respectiva entidade e também a aprovação dos SAFP para poder proceder ao recrutamento”. O responsável pelos SAFP referiu ainda que o organismo não conseguiu comunicar com a aluna: “Não conseguimos entrar em contacto directo com a aluna, só com o IPM. O IPM confirmou que eles não fizeram nenhuma recomendação e também não conseguiram entrar em contacto com a aluna”. S.G.