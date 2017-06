Portugal: Exportações de carne de porco para a China oficializadas a 5 de Julho

As exportações de carne de porco para a China serão oficializadas no próximo dia 5, anunciou ontem o ministro da Agricultura, Luís Capoulas Santos, em audição parlamentar.

Na comissão de Agricultura, o governante informou acerca da deslocação de uma delegação chinesa a Portugal para assinar “o contrato de abertura do mercado, numa cerimónia que vai ter lugar no Ministério da Agricultura”, em Lisboa.

Aos deputados, Capoulas Santos referiu que esta oficialização acontece depois de um “esforço muito grande e de muita paciência, porque são negociadores que exigem muita paciência”.

“Mas foi possível concluir e as autoridades chinesas dão-me o prazer de vir a Portugal assinar esse ato”, congratulou-se.

Há seis dias, o secretário de Estado da Agricultura, Luís Vieira, disse, no Cartaxo, esperar que o processo negocial com a China para a abertura do “fluxo de exportações” para aquele país possa ficar “fechado” no início de Julho.