Polícia Judiciária detém suspeito de agressão sexual

A Polícia Judiciária (PJ) prendeu um cidadão tailandês por alegadamente ter agredido sexualmente uma residente de Macau. Na manhã da passada sexta-feira um indivíduo encontrou uma mulher a caminhar com dificuldades pela rua, tendo contactado a polícia para que esta fosse levada para o hospital. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, a vítima terá dito no hospital que se tinha divertido com amigos numa discoteca, tendo consumido muito álcool, e que depois os seus dois amigos a deixaram. Mais tarde esta estava com três homens desconhecidos a beber, tendo perdido a consciência. De acordo com a mesma estação, depois de acordar, a senhora terá percebido que foi agredida sexualmente e que os seus pertences tinham sido roubados. A Polícia Judiciária iniciou entretanto uma investigação e verificou, através do recurso imagens de videovigilância, que um indivíduo, de nacionalidade tailandesa, tinha levado a vítima para um hotel perto da Avenida de Horta e Costa. Na manhã de terça-feira o homem foi detido quando se preparava para passar a fronteira. O mesmo terá admitido o ataque sexual mas negou o roubo. A Polícia Judiciária referiu que o suspeito se dirigiu ao aeroporto para comprar um bilhete de avião, e acredita que o mesmo estaria a tentar fugir do território.

