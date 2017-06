Pereira Coutinho pede medidas contra exclusão dos cidadãos portadores de surdez

José Pereira Coutinho considera que os cidadãos portadores de necessidades educativas especiais – nomeadamente os que se deparam com surdez ou com dificuldades auditivas – têm sido marginalizados e excluídos da sociedade. Em interpelação escrita remetida ao Executivo, o deputado questiona que medidas serão adoptadas para que estes residentes tenham acesso ao sistema educativo em igualdade de oportunidades, a cuidados médicos específicos e de modo a que seja protegido o direito ao trabalho e a proibição na discriminação no emprego.

O deputado Pereira Coutinho começa por assinalar que “desde o estabelecimento da RAEM até à presente data, os cidadãos portadores de necessidades educativas especiais, nomeadamente as pessoas portadoras de surdez, têm sido extremamente marginalizadas e excluídas da sociedade”, o que o parlamentar diz estender-se da aprendizagem escolar até à integração social pela via profissional.

Numa primeira questão, pergunta o deputado “que medidas legais, administrativas, pragmáticas e efectivas vão ser adoptadas para que as pessoas portadoras de surdez tenham acesso ao sistema educativo geral desde, o ensino infantil, secundário e universitário em igualdade de oportunidades com os concidadãos”. Para Pereira Coutinho igualdade de oportunidades abrange questões como “a facilidade na participação pública, política, na vida cultural, no desporto e acesso a programas televisivos emitidos com intérpretes incluídos na emissão num dos cantos inferiores dos monitores televisivos da TDM e principalmente aquando da apresentação anual das LAG pelo Chefe do Executivo na Assembleia Legislativa”.

O deputado quer saber que medidas serão adoptadas para que estes cidadãos sejam tratados “com cuidados médicos específicos e assistência medicamentosa, tendo sempre em consideração as suas deficiências?”. Por fim, Pereira Coutinho quer saber de que modo vai o Executivo “proteger o direito ao trabalho e proibição na discriminação ao emprego, assegurando um nível social adequado e uma protecção adequada incluindo o acesso à habitação social, uma assistência que responda às necessidades ligadas à sua deficiência e ajuda financeira no caso de serem pobres?”.