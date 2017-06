Palácio Sommer vai  alojar  Delegação Económica e Comercial da RAEM em Lisboa

O Palácio Sommer, cuja aquisição pela Fundação Macau foi aprovada pelo Conselho de Curadores em Janeiro de 2015 sem que o negócio tenha sido tornado público, vai acolher a Delegação Económica e Comercial da RAEM em Lisboa, depois de concluídos os trabalhos de renovação a que o edifício vai ser sujeito. Numa nota de esclarecimento enviada aos órgãos de comunicação social, a Fundação Macau afiança que o imóvel foi adquirido a Liu Chak Wan, membro do Grupo Consultivo de Investimento do organismo, pelo mesmo valor pelo qual este foi adquirido, ou seja, 64 milhões 946 mil e 839 patacas (valor correspondente a 6,3 milhões de euros na altura da transacção). A Fundação Macau refere ainda que em Dezembro de 2014 uma agência imobiliária portuguesa avaliou o mesmo imóvel em 9 milhões 18 mil e 60 euros que ao câmbio da altura correspondia a qualquer coisa como 88 milhões 933 mil e 402 patacas.

Ao valor do imóvel acresceram ainda impostos, despesas relacionadas com investigação, despesas de avaliação do edifício, taxas de registo, honorários, custos de remessa bancária e custos com segurança, água e electricidade que fizeram subir o valor total do investimento para os 71 milhões 896 mil e 688 patacas.

Na mesma nota de esclarecimento é explicado que o projecto de investimento relativo à aquisição do Palácio Sommer foi sugerido pela Delegação Económica e Comercial da RAEM em Lisboa após a Fundação Macau ter solicitados sugestões sobre estratégias de investimento imobiliário na capital portuguesa.

Em Julho de 2014, Liu Chak Wan é enviado para Lisboa como membro do Grupo Consultivo de Investimento da Fundação Macau para acompanhar o projecto de aquisição do palacete, mas acaba por adquirir o imóvel em questão a título pessoal. O aparecimento de outros potenciais compradores é a razão apresentada como justificação para a compra em nome próprio por parte de Liu Chak Wan, que adquire o imóvel em Outubro de 2014. No mesmo dia da aquisição, o Grupo Consultivo de Investimentos entende que a compra do imóvel pela Fundação Macau seria “um bom investimento” mas só em Janeiro de 2015 o negócio seria aprovado pelo Conselho de Curadores da instituição liderada por Wu Zhiliang.

O Palácio Sommer, localizado no Campo Mártires da Pátria em Lisboa, compreende uma área total de 2 mil 634 metros quadrados, três andares, dois pisos subterrâneos e um jardim independente.