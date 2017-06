Nuno Furtado vai ser o novo delegado de Cabo Verde no Fórum Macau

O actual delegado de Cabo Verde junto do Fórum Macau, Mário Vicente, está de saída e vai ser substituído durante o próximo mês por Nuno Furtado. A substituição foi confirmada, ao PONTO FINAL, pelo Fórum de Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa.

“O delegado de Cabo Verde junto do Secretariado Permanente entre a China e os Países de Língua Portuguesa vai mudar num futuro próximo”, disse o Fórum Macau, ao PONTO FINAL.

Numa altura em que se acerca o momento da mudança, o organismo revelou esperar que as relações entre os dois países se continuem a desenvolver de forma positiva, deixando elogios ao trabalho desenvolvido por Mário Vicente:

“O actual delegado tem uma experiência de trabalho muito rica e um profundo conhecimento da situação da China e dos Países de Língua Portuguesa. Durante o seu trabalho junto do Secretariado Permanente teve contribuições muito positivas na construção do mecanismo de cooperação entre a China e os Países de Língua Portuguesa”, explicou fonte oficial do Fórum Macau. “Acreditamos que o novo representante fará, como sempre tem acontecido, os melhores esforços”, frisou.

O PONTO FINAL contactou Mário Vicente, que preferiu evitar fazer comentários sobre a sua saída do organismo, sublinhado ter sido esta a sua postura desde que ocupa o actual cargo. O delegado representa Cabo Verde no Fórum de Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa há mais de seis anos.

Nuno Furtado, tem 41 anos, é formado em Política Internacional pela Universidade do Povo em Pequim, instituição onde ingressou no ano de 1997. Uma das grandes vantagens para Nuno Furtado no desempenho do cargo que vai passar a ocupar é o facto de falar fluentemente mandarim, idioma que aprendeu durante o período em que estudou na capital chinesa.

Ao mesmo tempo, fonte próxima de Nuno Furtado afirmou ao PONTO FINAL que o novo delegado é a pessoa indicada para esta posição, tendo grande competência para as funções que o esperam. A mesma fonte destacou “o grande conhecimento” que Nuno Furtado tem sobre a República Popular da China.

