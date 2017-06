Moradores da Marginal querem construção de viadutos no Porto Interior

A Associação de Mútuo Auxílio dos Moradores da Marginal apresentou uma proposta de alteração do projecto do metro ligeiro de forma a incluir a construção de viadutos na zonas dos novos aterros e ao longo do Porto Interior. O organismo defende que a inclusão dos viadutos não irá interferir com as operações de carga e descarga de mercadorias naquela zona e pode aliviar o tráfego.

A proposta agora apresentada foi avançada pela primeira vez há uma década pelas mãos de Leong Man Io, à época presidente da Associação dos Engenheiros de Macau. O seu filho, Leong Chi Hang, introduziu algumas alterações no projecto que acompanham os desenvolvimentos registados em disciplinas como a hidráulica. Depois de concluído, o projecto será apresentado ao Governo. Os responsáveis pela iniciativa estão convictos que as sugestões podem ajudar a resolver o problema das inundações no Porto Interior.

A associação concordou com os planos do Governo de construção de um sistema de drenagem no Porto Interior, sugerindo a limpeza dos resíduos acumulados no leito do canal que separa Macau do Continente e também a criação de planos de tratamento a longo prazo.