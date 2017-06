MMA: Bibiano Fernandes defende título mundial na Arena do Cotai  

Bibano Fernandes vai defender pela sexta vez o cinturão de campeão de peso-galo na modalidade de Artes Marciais Mistas. Em Macau, o brasileiro vai ter pela frente o americano Andrew Leone, no combate que vai ser cabeça de cartaz da série de combates que vão ter lugar na Cotai Arena, a 5 de Agosto.

O lutador brasileiro Bibiano Fernandes vai defender o título de campeão mundial na modalidade de Artes Marciais Mistas na categoria de peso-galo diante do norte-americano Andrew Leone, na Arena do Cotai, a 5 de Agosto. Esta é um dos vários combates da série de lutas do campeonato One Championship que se vão realizar nesse dia em Macau.

Bibiano Fernandes tem 37 anos e é conhecido como “O Flash”, sendo considerado um dos mais talentosos lutadores da classe peso-galo. Nas últimas doze lutas, “O Flash” não perdeu um único combate, vencendo três por submissão e dois por K.O. No currículo, o lutador brasileiro conta com 23 lutas, que resultaram em 20 vitórias e três derrotas.

Por sua vez, Andrew Leone, é originário de Nova Iorque e tem 27 anos. No currículo, conta com oito vitórias e duas derrotas, sendo que nos últimos combates o americano conseguiu três triunfos consecutivos: “A One Championship está entusiasmada por poder anunciar mais um evento extravagante e de classe mundial na Arena de Cotai em Macau. O último espectáculo em Macau foi muito bem sucedido e permitiu-nos mostrar uma vez mais combates de artes-marciais de grande nível”, afirmou Chatri Sityodtong, presidente do campeonato, num comunicado enviado à imprensa.

“Temos um cartaz fantástico a pensar em todos os nossos fãs espalhados pelo mundo, incluindo o embate de maior destaque entre dois lutadores tremendos: Bibiano Fernandes e Andrew Leone. O choque de estilos vai dar aos nossos fãs um bom espectáculo”, acrescentou.

Dez combates num dia

Fernandes e Leone protagonizam o combate de maior destaque, mas na noite de 5 de Agosto a Arena do Cotai vai receber outras nove disputas, oito entre lutadores masculinos e uma entre senhoras. Entre os lutadores vai estar o chinês Chen Lei, que após duas vitórias permanece invencível na competição. O atleta, natural de Changsha tem pela frente Saiful Merican (5 vitórias e 3 derrotas), da Malásia, naquele que é o embate mais exigente com que foi confrontado até ao momento.

Além de Bibiano Fernandes, do Brasil chegam ainda Herbert Burns (6 vitórias e 1 derrota) e Leandro Ataides (9 vitórias e 3 derrotas). O primeiro vai ter pela frente o russo Magomed Idrisov (7 vitórias e 1 derrota), num combate que se prevê muito equilibrado. Já Ataides, especialista em Jiu-Jitsu, vai combater diante do Polaco Michal Pasternak (12 vitórias e 3 derrotas).

A comunidade filipina de Macau também vai ter a oportunidade de apoiar os seus lutadores, com Joshua Pacio (9 vitórias e 1 derrota) e Eric Kelly (12 vitórias e 3 derrotas) a chamarem a si a responsabilidade de representarem na competição um país que tem uma forte tradição ao nível do boxe e das artes-marciais. Pacio vai defrontar o japonês Hayato Suzuki (16 vitórias e 2 empates); Eric Kelly tem pela frente o também japonês Kotetsu Boku (25 vitórias, 11 derrotas e 2 empates).

O combate entre senhoras também coloca frente a frente Filipinas e Japão: neste caso Jomary Torres (1 vitória) vai ter pela frente a lutadora nipónica Rika Ishige (2 vitórias).