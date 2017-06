Mak Soi Kun quer que professores que fumem passem a dar o exemplo nas escolas

O deputado defende que numa futura revisão à lei do tabaco se deve proibir totalmente, mesmo em espaços abertos, o acto de fumar nas universidades e escolas para alunos com mais de 18 anos. A proposta de Mak Soi Kun não foi acolhida com grande entusiasmo pelos restantes membros da 2.a Comissão Permanente da Assembleia Legislativa.

João Santos Filipe

joaof.pontofinal@gmail.com

A proposta de revisão ao Regime de Prevenção e Controlo do Tabagismo ainda não foi aprovada, mas o deputado Mak Soi Kun quer que numa futura alteração os professores sejam proibidos de fumar em espaços ao ar-livre nas universidades e nas escolas profissionais do território. A intenção foi ontem reforçada pelo deputado, na reunião da 2.ª Comissão Permanente, que discute as alterações ao diploma, e revelada por Chan Chak Mo, o presidente do organismo.

“A lei original permite que nos estabelecimentos de ensino superior e com alunos com mais de 18 anos, as escolas profissionais, seja delimitada uma zona ao ar-livre em que se pode fumar”, começou por explicar o presidente da Comissão, Chan Chak Mo. “No entender do deputado Mak Soi Kun, deve mudar-se este artigo na próxima revisão e ponderar a proibição total, quer seja em espaços cobertos ou exteriores. O objectivo é que os professores não dêem um mau exemplo aos anos”, acrescentou.

A questão foi levantada por Mak Soi Kun, numa altura em que a 2.a Comissão Permanente está a discutir o parecer sobre os temas debatidos, que depois será assinado pelos membros da comissão. Foi no âmbito deste debate que o deputado ligado à comunidade de Kong Mun fez questão de marcar a sua posição, para que constasse no documento.

Contudo, Chan Chak Mo explicou que a questão já tinha sido abordada no âmbito das alterações que vão ser agora votadas. De acordo com o presidente da 2.a Comissão, o Governo evocou problemas logísticos , nomeadamente com a localização da Universidade de Macau: “Se não se puder fumar no campus [que fica situado na Ilha da Montanha] então as pessoas vão ter de vir a Macau para fumarem”, apontou.

Ng Kuok Cheong e Leong Veng Chai contra fumo nos casinos

De acordo com a previsão do presidente da 2a Comissão, o parecer sobre as alterações da Lei do Tabaco deve ser assinado até ao final da próxima semana, seguindo depois para o plenário, onde será votado. A data da sessão para a votação na especialidade só será conhecida mais tarde e vai ser decidida pela AL.

Ainda sobre a reunião de ontem, António Ng Kuok Cheong e Leong Veng Chai fizeram questão de sublinhar uma vez mais que se posicionam contra a criação de salas de fumo no interior dos casinos.

“O deputado Ng Kuok Cheong é a favor de uma proibição radical nos casinos. Ele defende que, ao contrário do que acontece no Aeroporto em que as salas de fumo são justificadas pelo facto dos passageiros não poderem vir ao exterior [após os controlos alfandegários], nos casinos as pessoas podem ir à rua a qualquer altura”, disse Chan Chak Mo, sobre a posição do deputado pró-democrata.