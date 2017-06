Human Rights Watch classifica como calamitoso primeiro ano de mandato de Duterte

A organização não governamental de defesa dos direitos humanos classifica como assassina a campanha anti-drogas impulsionada pelo Executivo de Rodrigo Duterte. Desde há um ano já morreram cerca de sete mil pessoas, três mil das quais abatidas pela polícia.

A Human Rights Watch (HRW) qualificou esta quarta-feira o primeiro ano de mandato do Presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, de “calamidade” para os direitos humanos devido à ‘guerra’ contra a droga, à qual atribuiu 7.000 mortes.

A “assassina” campanha anti-droga tem “reduzido drasticamente o respeito pelos direitos básicos” nas Filipinas desde a investidura de Rodrigo Duterte em 30 de Junho do ano passado, denunciou a organização não-governamental (ONG) de defesa dos direitos humanos em comunicado.

A HRW apontou que, segundo dados oficiais, entre as vítimas da campanha contra a droga figuram 3.116 supostos toxicodependentes e traficantes abatidos pelas forças de segurança depois de alegadamente terem oferecido resistência durante as operações.

A ONG atribuiu as restantes mortes a acções de civis ou grupos de vigilantes, apoiadas na impunidade oferecida por Duterte. A maioria destes casos foi oficialmente classificada como “homicídios sob investigação”.

A HRW também culpou o Governo pela perseguição de que são alvo os que se mostram críticos da campanha anti-droga, citando o exemplo da senadora Leila de Lima.

Em paralelo, a cruzada contra as drogas “tem agravado as já deploráveis condições das instalações penitenciárias”, de acordo com a HRW.

As prisões das Filipinas, cuja capacidade é de 20.399 pessoas, acolhem actualmente 132.000 reclusos, segundo dados oficiais, com a sobrelotação a ser atribuída pela organização não governamental ao aumento de detenções relacionadas com crimes de droga.

Rodrigo Duterte cumpre na sexta-feira um ano de mandato, durante o qual foi alvo de várias denúncias por violações dos direitos humanos, apesar de manter uma elevada popularidade nas Filipinas, com uma taxa de aprovação próxima dos 80 por cento.

O Presidente filipino prometeu ‘limpar’ o país dos traficantes e consumidores de estupefacientes, considerando que as drogas – particularmente a metanfetamina conhecida localmente como ‘shabu’ – estão a destruir as novas gerações das Filipinas.

Desde que Rodrigo Duterte chegou ao poder, os delitos relacionados com droga diminuíram 30 por cento, de acordo com as autoridades.

Mais de um 1,2 milhões de traficantes e toxicodependentes entregaram-se à polícia e mais de 65.000 suspeitos foram detidos, acrescentaram.