Governo renovou contrato com Nova Era por mais 13 meses

O secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, renovou ontem o contrato com a operadora de transportes públicos Nova Era por um período de 13 meses. A informação foi revelada pela Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), sendo que o período da renovação é justificado com o objectivo de uniformizar a duração das ligações com as três operadoras de autocarros.

Além disso, até 31 de Junho do próximo ano – altura em que termina o vínculo assinado ontem – a Nova Era compromete-se a não subir o preço dos bilhetes e a estudar a introdução de veículos de porte extra-longo – ou seja com pelo menos 16 metros de cumprimento – e movidos a gás natural, uma fonte de energia tida como mais ecológica.

Outra das condições que passou a constar no contrato é a obrigatoriedade dos veículos adquiridos a partir do próximo mês terem de corresponder pelo menos ao padrão EURO V, no que diz respeito às emissões de gases poluentes.