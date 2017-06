Falta de salários entre as queixas mais comuns das empregadas domésticas

Um número significativa das queixas endereçadas por empregadas domésticas não-residentes à Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) relaciona-se com a falta de pagamento de salários e do bilhete de regresso a casa após o fim do contrato. O PONTO FINAL relata dois casos de empregadas domésticas que fizeram chegar queixas à DSAL: uma a quem o empregador deve cinco meses de salário e outra a quem não foram pagos nem seguro de saúde, nem a indemnização resultante de danos provocados por excesso de trabalho.

Cláudia Aranda

É num apartamento situado numa travessa próximo do Mercado Vermelho, em Macau, que a activista dos direitos das empregadas domésticas indonésias, Widia Cahyani, da organização Nahdlatul Ulama, convida o PONTO FINAL a entrar para dar a conhecer algumas das queixas que acaba de receber. A dirigente associativa, também ela empregada doméstica, a trabalhar em Macau desde 2006, estende uma esteira no chão da sala, onde a um canto se arruma um beliche coberto de mantas enroladas. Noutro empilham-se caixas plásticas com roupa e ao fundo avistam-se, penduradas, inúmeras camisas a secar ao sabor da pouca aragem que corre. A casa é partilhada por 12 pessoas, diz Widia Cahyani, ao mesmo tempo que convida o PONTO FINAL a acomodar-se.

Na noite anterior, Widia Cahyani recebeu duas queixas contra os respectivos empregadores – ambos chineses – de duas mulheres indonésias, trabalhadoras domésticas: Dewi (o apelido não é referido a pedido da própria), que não recebe o salário há cinco meses, e Nur Dini, que não tem seguro de saúde, nem contra acidentes de trabalho, pelo que teve de pagar do seu bolso as consultas no hospital privado Kiang Wu, para tratar as dores nas costas, braços e ombros provocadas pelo excesso de trabalho. A empregada doméstica quer ser compensada pelos danos sofridos.

Dewi queixa-se de não receber salário desde que a família, com duas crianças pequenas de quem ela cuidava, foi para Pequim, supostamente de férias. Os patrões acabaram por nunca mais voltar, já lá vão cinco meses. A mulher, de 38 anos, nunca foi avisada de que a família não ia regressar, tentou contactá-los e eles insistiram que não dispensavam os seus serviços. Dewi mantém até hoje o vínculo ao casal através do título de identificação de trabalhador não-residente. A mulher tem a haver cerca de quatro mil patacas por cada mês que os patrões estiveram fora.

A Nur Dini cabia tratar de uma loja de animais clandestina, com 29 gatos e dois cães, mais as crias que foram nascendo e sendo vendidas. Os animais viviam trancados num quinto andar, sem elevador, que ela tinha de alimentar e cuidar, carregando escadas acima sacos de comida e de areia, para além de limpar a casa e cozinhar para os empregadores, que a fechavam em casa quando saiam sem nunca lhe darem de comer. A mulher de 37 anos conta a sua história numa carta que tencionava apresentar à Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), solicitando autorização para quebrar o contrato e procurar um novo empregador, para o qual precisa que seja transferido o seu “blue card”, o título de identificação de trabalhador não-residente. A empregada doméstica conseguiu encontrar um novo trabalho, mas falta-lhe, ainda, ser indemnizada pelo empregador anterior pelos danos sofridos.

De acordo com os dados fornecidos pela DSAL, um número relevante de queixas recebidas pelo Governo da parte de empregadas domésticas corresponde à falta de pagamento de salários e do bilhete de regresso a casa após o fim do contrato.

Estatísticas aquém da realidade?

Contactada pelo PONTO FINAL, a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais informou que só em 2016 recebeu um total de 3204 queixas de trabalhadores não-residentes, sendo que, entre Janeiro e Maio de 2017, chegaram já ao organismo 676 queixas de trabalhadores não locais. Em 2016, um total de 85 empregadas domésticas apresentaram 204 queixas, sendo 31 relativas a falta de pagamento de salários, duas por incumprimento do direito a um dia de descanso semanal, duas por falta de compensação adicional por trabalho extraordinário, outras duas referentes ao direito a alojamento gratuito ou pagamento de subsídio de alojamento, 49 relacionadas com despesas de transporte no repatriamento no fim do contrato de trabalho, sendo as restantes 118 relacionadas com questões várias, como direito a férias anuais ou falta de pagamento de indemnização por dispensa antecipada de serviços. Das 85 empregadas domésticas que apresentaram queixa à DSAL o ano passado, 57 eram das Filipinas, 25 do Vietname, uma da Indonésia e outra do Myanmar.

Entre Janeiro e Maio do ano corrente, 23 empregadas domésticas apresentaram 49 queixas: cinco relativas a salários, duas por falta de cumprimento do direito ao dia de descanso semanal, uma relacionada com o alojamento, 12 com despesas de transporte no repatriamento no fim do contrato de trabalho e as restantes 29 por razões diversas. Das 23 queixosas, 16 eram das Filipinas, cinco do Vietname, uma da Indonésia e outra do Myanmar.

Das 7404 vítimas de acidentes de trabalho reportadas pela DSAL em 2016, houve 75 registadas em famílias com empregados domésticos. Entre Janeiro e Março de 2017, de um total de 1723 vítimas de acidentes de trabalho já reportadas, 22 casos comunicados à DSAL registaram-se em famílias com empregados domésticos.

As estatísticas apresentadas pela DSAL poderão, todavia, estar aquém da realidade. Os dados fornecidos não parecem reflectir os números anteriormente reportados ao PONTO FINAL pelo Consulado-Geral da Indonésia em Hong Kong e Macau que, na semana passada, adiantou receber uma média de 10 a 15 queixas por semana da parte das empregadas domésticas indonésias a trabalhar em Macau, as quais não serão, eventualmente, reportadas à DSAL.

Na nota enviada por escrito ao PONTO FINAL, a DSAL recomenda aos trabalhadores que julguem estar a ser prejudicados nos seus direitos laborais, a dirigirem-se aos seus serviços. Só quando recebe a queixa é que a DSAL instaura um processo e procede à investigação de cada denúncia que lhe é apresentada, sublinha a entidade. A DSAL adianta que não pode fornecer informação sobre casos de seguro de saúde e de abuso físico, porque não “envolvem o conteúdo da legislação do trabalho”.