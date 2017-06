Exército filipino fez descoberta macabra em Mindanao

As tropas da Filipinas encontraram esta quarta-feira 17 corpos que acreditam serem de civis mortos por ‘jihadistas’ ligados ao movimento extremista Estado Islâmico (EI), um grupo que tomou partes do sul da cidade de Marawi no mês passado.

Em Gandungan, vila que foi palco de combates, o porta-voz do governo, Zia Alonto Adiong, disse os corpos foram encontrados amontoados numa propriedade.

O porta-voz militar disse que as autoridades vão proceder às identificações.

Pelo menos 299 ‘jihadistas’ e 71 soldados e polícia morreram nos combates que começaram no dia 23 de Maio.