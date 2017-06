Encontro de Bandas de Macau traz ao território trompista e flautista de renome internacional

A 18ª edição do Encontro de Bandas de Macau traz ao território dois nomes bem conhecidos do panorama da música instrumental para uma série de recitais. Lin Jiang faz-se acompanhar pela trompa francesa e Mathilde Calderini pela flauta transversal, nos dias 2 e 8 de Julho, respectivamente, pelas 20h, no Colégio de Santa Rosa de Lima.

Lin Jiang é considerado por muitos como o melhor trompista da sua geração. Nascido em Xangai, mas a viver na Austrália desde os cinco anos, licenciou-se em Música pela Universidade de Melbourne. Aos 21 anos, conseguiu a posição de trompista principal na Orquestra Filarmónica da Malásia, seguindo-se a mesma posição na Orquestra Filarmónica de Hong Kong. Lin Jiang já trabalhou com maestros como os italianos Riccardo Muti e Fabio Luisi e o sul-coreano Myung-Wun Chung.

Mathilde Calderini estudou flauta com os conhecidos músicos Claude Lefebvre, Sophie Cherrier e Vicent Lucas, em Paris. Completou a formação na “Royal Academy of Music”, em Londres, com William Bennett e Samuel Coles. Em 2013, venceu o Primeiro Prémio da prestigiada Competição Internacional de Flautas que decorreu em Kobe, no Japão, e, desde então, é flauta principal na “Southbank Sinfonia”, no Reino Unido.

Os bilhetes já estão à venda e podem ser adquiridos através da Macau Ticket no espaço da Associação de Regentes de Banda de Macau, no valor de 100 patacas.