Empregada doméstica detida sob suspeita de roubo  

Uma empregada filipina de 36 anos foi acusada de roubo depois das autoridades policiais a terem detido sob suspeita de roubo de dinheiro e jóias no valor total de 55 mil patacas, ao longo de um período de oito meses. A notícia foi publicada pelo jornal online Asia Times, que cita Oumun Iat Pou.

Segundo esta publicação, um indivíduo do sexo masculino informou a polícia no sábado, 17 de Junho, que alguém estaria a fazer desaparecer dinheiro e jóias do interior do seu apartamento desde Outubro passado, avançou o jornal Ou Mun.

Como não havia marcas de arrombamento, a investigação da polícia centrou-se nos indivíduos que possuíam as chaves do apartamento. As autoridades recuperaram 11 mil dólares de Hong Kong em dinheiro da empregada doméstica e algumas das jóias desaparecidas, incluindo dois anéis e um colar, que já tinham sido trocados numa casa de penhores.