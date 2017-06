DSAL insta empregadores a concederem períodos de descanso durante o Verão

A Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais DSAL) lançou um apelo às entidades patronais no sentido de permitirem aos trabalhadores que desempenham as suas funções ao ar livre um período de descanso num local fresco e com sombra. Os patrões são instados a permitir intervalos de 15 minutos depois das 10 da manhã e de meia hora depois das três da tarde. A DSAL relembra ainda que os primeiros sintomas de insolação são a sede, o cansaço, vómitos e dores de cabeça. Nos casos mais extremos, os golpes de calor podem mesmo resultar em morte.

