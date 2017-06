Das salas VIP para a irresistível fotogenia do lago Baikal

Andy Lao trabalha num casino e é fotógrafo de viagem nas horas vagas. O jovem, de 28 anos, apresenta agora 30 fotografias registadas no Lago Baikal, durante o inverno siberiano de 2016, numa exposição com a curadoria do artista plástico José Lázaro das Dores. A mostra vai ser inaugurada a 7 de Julho, no espaço MMM, no nº 45 da Rua da Barra. O macaense José Lázaro Dores vai também inaugurar, amanhã, uma exposição individual de pintura abstracta intitulada “Olhando através do Nevoeiro”, no café do IFT, do Lago Nam Van.

Cláudia Aranda

A Sibéria e o Lago Baikal dão o mote à exposição de fotografia de Andy Lao (Lao Ip), um jovem de Macau, de 28 anos, que trabalha num casino como “VIP host” – ou anfitrião de convidados VIP -, que é um “bom fotógrafo” e que nestas 30 fotografias capta “momentos maravilhosos” na natureza siberiana, explicou ao PONTO FINAL o curador da mostra, José Lázaro das Dores.

A exposição vai ser inaugurada no dia 7 de Julho, no espaço MMM workshop, no nº 45 da Rua da Barra, nas instalações da associação artística FA – Find Art Macau e deverá manter-se aberta até ao final do mês. No mesmo dia vai ser lançado um livro bilingue, chinês-inglês, que consiste num “diário de viagem” pela Sibéria do fotógrafo de Macau.

Também o macaense José Lázaro Dores vai inaugurar, amanhã, uma exposição individual de pintura, intitulada “Olhando através do Nevoeiro”, no café do Instituto de Formação Turística (IFT), no Lago Nam Van, às 18h; “Recentemente entrei no abstracionismo, numa esfera que não conhece limites, onde sinto que posso continuar a expressar-me livremente”, diz José das Dores sobre a sua exposição.

Andy Lao está inscrito na secção online “Your Shot Community” da publicação National Geographic, que aloja imagens partilhadas pelos leitores, e onde Andy Lao tem publicadas algumas das suas fotos, captadas durante as viagens que efectuou pelo Reino Unido e por Taiwan, mas também durante as duas deambulações por Macau.

Uma das viagens mais recentes de Andy Lao foi ao lago Baikal, na Sibéria, em Dezembro de 2016, “o período mais frio do ano, porque Andy queria registar imagens durante a época em que o lago fica gelado”, explica o curador José das Dores.

Andy Lao alojou-se durante uma série de dias numa hospedaria junto ao lago, resistindo às temperaturas exteriores negativas, de cerca de menos 35 graus, para registar imagens, não só durante o dia, mas, também, pela noite dentro:

“Para mim o Andy Lao realiza um trabalho muito especial, não há muita gente em Macau a fazer o que ele faz, um trabalhador de um casino que faz uma viagem destas, para um lugar com temperaturas polares”, refere José das Dores.

Esta série de Andy Lao, captada no Inverno de 2016 no lago Baikal, na Sibéria, tem como ponto de partida uma foto chamada “Céu de safira”, do russo Alexey Trofimov, que se dedica a fotografar a natureza e a vida selvagem, e que é autor de algumas das imagens mais emblemáticas do extenso e profundo lago Baikal.

O curador questiona o que faz, afinal, os artistas serem atraídos pela magia deste lago, considerado património mundial da humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), desde 1996. Situado no sudeste da Sibéria, o Baikal, com uma área de 3,15 milhões de hectares, é considerado o lago mais antigo do planeta, com 25 milhões de anos, e também o mais profundo, com cerca de 1.700 metros. Contém 20 por cento da reserva de água doce do planeta. Conhecida como a “Galápagos da Rússia”, a sua antiguidade e isolamento permitiram o desenvolvimento de uma das faunas de água doce mais ricas e incomuns do mundo, de valor excepcional para a ciência, descreve o portal online da UNESCO: “Falando com Andy Lao, percebi inadvertidamente que ele tratou este paraíso como um campo de jogos. Resistindo a temperaturas negativas de menos 30 graus ou mais baixas, este feliz explorador teve realmente prazer em aproveitar o melhor da luz e das sombras para mostrar a outros seres humanos a diversão encontrada”, conclui José das Dores.