O Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau (CPTTM) lançou um aviso destinado às Pequenas e Médias Empresas do território para que tenham cuidado com o vírus “Petya”, uma nova ameça que se está a propagar a nível mundial.

De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o CPTTM fez mesmo uma lista com os passos a serem adoptados no caso das empresas enfrentarem este tipo de problema.