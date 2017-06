Competitividade: Macau com melhor desempenho  

O Relatório de Competitividade das Cidades Chinesas relativo ao ano de 2017 foi recentemente divulgado e Macau registou uma subida de lugar em duas das categorias. No ranking das melhores cidades para viver, a RAEM passou do 32º lugar para o quarto entre as 289 cidades avaliadas. Na domínio da competitividade económica, Macau subiu um lugar até à oitava posição, num ranking que contabiliza 294 cidades. Já no índice de competitividade sustentável, Macau também se quedou no oitavo posto, de acordo com os dados ontem divulgados na Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau.

Os investigadores do Centro de Competitividade das Cidades da Academia Chinesa de Ciências Sociais e do Instituto de Investigação Social e Cultural da Universidade de Ciências e Tecnologia de Macau foram os responsáveis pelo estudo. Os especialistas consideram que os resultados alcançados pela RAEM se devem ao ênfase em indicadores como a educação, economia e serviços médicos, em detrimento das políticas ecológicas e ambientais.