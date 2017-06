Comitiva liderada por Chui Sai On em Hong Kong para celebrar  os 20 anos do estabelecimento da RAEHK

Uma comitiva de Macau, liderada pelo Chefe do Executivo, Fernando Chui Sai On, vai participar entre amanhã e 1 de Julho nas actividades comemorativas dos 20 anos do estabelecimento da RAEHK.

Entre os eventos em que participará, Chui Sai On vai estar no jantar de boas-vindas ao Presidente Xi Jinping, assim como na cerimónia de comemoração dos 20 anos e de tomada de posse do V Governo de Hong Kong. Na delegação vão estar também a secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan, e o secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong.