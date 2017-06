CAEAL não vai permitir propaganda eleitoral online no dia de reflexão  

As concessionárias dos serviços de água, de electricidade e de telecomunicações também são abrangidas pelo Artigo 72.o do Regime Eleitoral da Assembleia Legislativa, que define os deveres de neutralidade e imparcialidade das entidades públicas e entidades equiparadas. O esclarecimento foi ontem feito pelo adjunto do Comissário Contra a Corrupção, Lam Chi Long, durante uma intervenção no programa Fórum Macau, da emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

O responsável abordou ainda a questão dos chamados “lai si electrónicos” e do recurso a aplicações como o WeChat para transferir dinheiro. Lam adiantou ontem que os casos suspeitos continuam sob investigação. O adjunto do Comissário Contra a Corrupção lembra que o recurso a incentivos pecuniários para atrair votantes pode, em última instância, ser considerado suborno.

No programa da manhã da Ou Mun Tin Toi participou ainda o presidente da Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL). Perante o auditório da emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Tong Hio Fong pronunciou-se sobre a utilização da Internet e de plataformas digitais para acções de campanha. O magistrado assegura que a CAEAL vai exigir aos prestadores de serviços de Internet que retirem conteúdos que promovam candidaturas ao hemiciclo fora dos períodos de campanha. Tong Hio Fong esclareceu ainda que a informação disponibilizada na Internet durante o período de campanha não pode estar online durante o dia de reflexão que antecede o acto eleitoral.