Yao Feng desvenda as “imagens constantes na poesia clássica chinesa”

“Voar como duas aves com umas únicas asas: imagens constantes na poesia clássica chinesa”. Eis o tema da próxima edição da série “Conversa sobre o Livro”, uma iniciativa que terá desta feita como orador o poeta Yao Feng, pseudónimo literário do académico e tradutor Yao Jing Ming. O significado e a importância das imagens na linguagem poética chinesa vão ser abordadas pelo director do Departamento de Português da Universidade de Macau na próxima terça-feira, pelas 18h30, na Fundação Rui Cunha. A sessão será conduzida em português e tem a chancela do Centro de Reflexão, Estudo e Difusão do Direito de Macau e da Associação Amigos do Livro em Macau.

O poeta e tradutor vai explicar “como é que a poesia clássica chinesa explora e joga com as imagens na expressão sentimental ou na descrição da realidade, visto que elas estão na base da linguagem poética e participam activamente na sua constituição”, refere o comunicado da Fundação Rui Cunha. “Na poesia clássica chinesa, são exactamente as imagens justapostas que articulam os versos e despertam a associação emocional do leitor, daí poder-se dizer que a expressão pela imagem é um recurso fundamental desta poesia”.

Yao Jing Ming nasceu em Pequim no ano de 1958 e reside em Macau há cerca de duas décadas. Em Setembro do ano passado passou a assegurar a direcção do Departamento de Português da Universidade de Macau. Anteriormente teve ao seu cargo a coordenação dos mestrados de Tradução da mesma instituição de ensino superior e desempenhou funções de vice-presidente do Instituto Cultural.

Com o pseudónimo de Yao Feng assinou os livros “Palavras Cansadas da Gramática”, “Fragmentos: O Olhar de Henrique Senna Fernandes”, “A Noite Deita-se Comigo”, “Confluência” e “Nas Asas do Vento Cego”. Do seu rol de traduções contam-se, entre outras, obras de Eugénio de Andrade, Ruy Cinatti, Deolinda da Conceição e Sophia de Mello Breyner Andresen.