Uma foto por dia

Somos todos Liu Xiaobo: Manifestantes mostram uma máscara com o rosto do Nobel da Paz chinês, Liu Xiaobo, durante um protesto diante do Gabinete de Ligação do Governo Central na vizinha Regiao Administrativa Especial de Hong Kong. Liu saiu em liberdade condicional da prisão, depois de lhe ter sido diagnosticado, no mês passado, um cancro no fígado em fase terminal. Liu Xiaobo, de 61 anos, foi acusado em 2009 de “incitar à subversão do poder do Estado” e, após um julgamento que não cumpriu os padrões processuais internacionais mínimos, foi condenado a 11 anos de cadeia. A Academia Nobel atribuiu-lhe a 8 de Outubro de 2010 o Nobel da Paz, em reconhecimento da “longa e não-violenta luta pelos direitos humanos fundamentais na China”. EPA/JEROME FAVRE

