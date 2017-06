Timor-Leste: Governo aprova apoio de 1,5 milhões de dólares para as vítimas dos incêndios

As autoridades timorenses vão canalizar um milhão e meio de dólares para apoiar as vítimas dos incêndios que ao longo das últimas semanas devastaram a região centro de Portugal. O pacote de assistência foi ontem aprovado durante uma reunião do Conselho de Ministros timorense.

O Governo timorense aprovou esta terça-feira um pacote de assistência de 1,5 milhões de dólares em ajuda humanitária para apoio às vítimas dos incêndios florestais que calcinaram a região centro de Portugal. Avelino Coelho, secretário de Estado do Conselho de Ministros, disse aos jornalistas que a decisão foi aprovada na reunião de ontem do Governo, que renovou os votos de pesar para os familiares das vítimas dos fogos.

Os fundos serão contabilizados no componente de apoio humanitário do Orçamento do Estado de 2017. Pelo menos 64 pessoas morreram e mais de 150 ficaram feridas em resultado do incêndio que deflagrou em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, chegando depois aos distritos de Castelo Branco e Coimbra.

O incêndio consumiu cerca de 26.000 hectares de floresta, de acordo com dados do Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais, destruindo várias casas e outros bens privados. Antes, o Governo timorense já tinha expressado pesar pela “catástrofe” e “perda de vidas”, saudando o trabalho que tem sido feito pelos bombeiros: “A perda de vidas é absolutamente trágica. Os pensamentos e as preces do povo de Timor-Leste estão com as nossas irmãs e irmãos de Portugal”, disse Rui Aráujo, o primeiro-ministro timorense, numa mensagem divulgada no portal do Governo.

A nota refere que o “conhecimento do estado de catástrofe e perda de vidas causado pelos incêndios” levou o executivo a “enviar uma mensagem de solidariedade” ao Governo e ao povo portugueses: “O Governo de Timor-Leste apresenta as suas condolências às famílias e amigos daqueles cujas vidas se perderam e envia uma mensagem de apoio ao Presidente Marcelo Rebelo de Sousa e ao primeiro-ministro António Costa, neste momento difícil”, refere o comunicado.

“O Governo também deixa uma palavra de reconhecimento ao trabalho feito pelos bombeiros e outros elementos de intervenção local, que enfrentam com coragem condições extraordinariamente difíceis”, sublinha.

Também o Presidente da República, Francisco Guterres Lu-Olo, manifestou o seu pesar e solidariedade com as vítimas dos fogos que têm assolado a zona de Pedrógão Grande e de outras localidades do centro de Portugal: “É com tristeza que acompanhamos as notícias dos fogos que ocorreram em Pedrógão Grande. Em nome do Estado e do povo de Timor-Leste quero expressar as nossas sentidas condolências às famílias enlutadas e a nossa solidariedade com o povo irmão de Pedrógão Grande”, disse em comunicado.