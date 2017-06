Teatro na escola Pui Ching homenageia vítimas dos incêndios em Portugal 

Com o intuito de angariar fundos para a Associação Comunidade de Jesus Cristo Vale da Benção, de Portugal, e ainda para as vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande, a Escola Secundária Pui Ching vai apresentar, este sábado, o espectáculo de teatro musical “ESTER”. Presente na iniciativa estará também um representante do Futebol Clube do Porto, que vai distribuir t-shirts assinadas pelos jogadores da formação azul e branca para recolher mais donativos.

A Escola Pui Ching vai apresentar este sábado, às 20 horas, no anfiteatro da instituição de ensino, a produção musical “ESTER”. O espectáculo, que mobiliza cerca de uma centena de alunos da secção primária e dezenas de estudantes da banda da secção secundária, tem por objectivo a angariação de fundos para a Associação Comunidade de Jesus Cristo Vale da Benção”, de Portugal, e ainda para as vítimas dos incêndios que este mês atingiram a região centro do país, com uma trágica incidência no concelho de Pedrógão Grande, onde faleceram 64 pessoas.

Os ensaios decorreram ao longo de todo o ano lectivo e “este é já o quarto ano consecutivo que a escola e o CICE [Centro Internacional de Cooperação em Educação] levam a cabo espectáculos de beneficência, feitos por crianças para ajudar outras crianças. Na campanha do ano passado, o musical angariou cerca de 500 mil patacas para a fundação ‘Watoto Child Care Ministries’, que tem como objectivo criar e manter orfanatos no Uganda”, escreve a instituição de ensino, em nota remetida à imprensa.

A produção levada à cena este ano, resulta de uma adaptação do CICE, e “fala, em tom bíblico, de uma menina judia órfã que se torna rainha da Pérsia, e acaba por guiar o seu povo para a liberdade num altura em que havia sido decidido pelos persas aniquilar todos os judeus”.

Adianta a mesma nota que todos os bilhetes para o espectáculo estão já vendidos. Kou Kam Fai, presidente da Escola Secundária Pui Ching “expressa a sua gratidão a todos os que deram donativos, aos pais e aos professores por apoiarem os alunos da Pui Ching, neste evento de beneficência”. No evento, “por força dos acontecimentos recentes, também se vão angariar donativos para Pedrógão Grande”. Presente estará ainda um representante do Futebol Clube do Porto, que vai “distribuir t-shirts assinadas pelos jogadores do clube, como forma de ajudar a recolher mais fundos”.