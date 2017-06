Taiwan pede a Pequim uma postura mais tolerante para com democratas e dissidentes

Taiwan pediu ontem à República Popular da China mais tolerância pelos activistas da democracia e a protecção dos direitos humanos, comentando a libertação condicional do Nobel da Paz Liu Xiaobo, por ter um cancro em fase terminal.

A China deve garantir “a protecção dos direitos humanos fundamentais daqueles que defendem pacificamente as reformas políticas e o desenvolvimento democrático”, disse o porta-voz da presidência do Taiwan, Alex Huang, numa conferência de imprensa.

Huang acrescentou ainda que o Taiwan está a seguir de perto o caso de Xiaobo e espera que o activista seja libertado completamente para que possa receber o tratamento médico adequado.

As autoridades penitenciárias confirmaram nesta segunda-feira a saída de Liu, de 61 anos de idade, em liberdade condicional para ser tratado num hospital universitário de Shenyang, na província de Liaoning, no nordeste da China.

O vencedor do prémio Nobel da Paz em 2010 foi condenado depois de ter sido acusado de ser um dos promotores da “Carta 08”, um manifesto a favor da introdução de reformas políticas democráticas e do respeito pelos direitos humanos no país. Em Dezembro de 2009 foi oficialmente acusado de “incitar à subversão do poder do Estado” e a 25 do mesmo mês, condenado a 11 anos de cadeia após um julgamento que não cumpriu os padrões processuais internacionais mínimos.

O activista foi um dos dirigentes do movimento estudantil pró-democracia da Praça Tiananmen, em Pequim, no ano de 1989, tendo estado preso durante 21 meses após a violenta repressão dos protestos.