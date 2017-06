Quarta travessia entre Macau e Taipa à espera de Pequim

A autorização para avançar com a construção da ponte entre Macau e a Taipa está à espera de sinal verde de Pequim, de acordo com o Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-Estrutura.

Numa resposta enviada à emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o GDI explicou que o estudo de viabilidade da Quarta Ligação Rodoviária Macau-Taipa foi enviado ao Governo Central, mas que até agora não há uma resposta. De acordo com o GDI os resultados do estudo já foram enviados há mais de seis meses, ainda em 2016.

Os serviços de fiscalização, gestão de projecto e preços, no que diz respeito à construção da ponte, foram adjudicados pelo Executivo por um montante de 188,4 milhões de patacas. A empresa que ficou com o contrato foi a Ove Arup & Partners Hong Kong Limited, de acordo com o Boletim Oficial.