Pedrógão Grande: Parlamento cabo-verdiano aprova voto de pesar

A Assembleia Nacional de Cabo Verde aprovou esta terça-feira um voto de pesar e observou um minuto de silêncio pelas vítimas dos incêndios florestais em Portugal, de que resultaram 64 mortos e mais de 200 feridos. O voto de pesar foi aprovado por unanimidade antes do período da ordem do dia do segundo dia da sessão parlamentar de Junho, que decorre até sexta-feira.

“O Parlamento, órgão representativo de todos os cabo-verdianos residentes e na diáspora, tem acompanhado com atenção e interesse toda a evolução dos trágicos acontecimentos e manifestou, desde a primeira hora, a sua solidariedade para com o povo português”, adianta o texto lido aos deputados.

No voto de pesar, os parlamentares cabo-verdianos consideram também que “este é o momento de união da nação lusófona”: “Cabo Verde pelos vínculos históricos e culturais indestrutíveis, pela presença significativa e marcante da nossa comunidade em terras lusas e pela excelência das relações de cooperação com Portugal, está de corpo e alma com os portugueses neste momento de dor e de perda irreparável, augurando que a situação regresse à normalidade e que no futuro não se venham a repetir acontecimentos com esta dimensão de destruição física e humana”, refere.

O texto termina expressando as condolências dos deputados às famílias das vítimas e a Portugal. Os incêndios que deflagraram na região Centro, a 17 de Junho, provocaram 64 mortos e mais de 200 feridos, e só foram dados como extintos no sábado.

Mais de dois mil operacionais estiveram envolvidos no combate às chamas, que consumiram 53 mil hectares de floresta, o equivalente a cerca de 75 mil campos de futebol.

A área destruída por estes incêndios – iniciados em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, e em Góis, no distrito de Coimbra – corresponde a praticamente um terço da área ardida em Portugal em 2016, que totalizou 154.944 hectares, segundo o Relatório Anual de Segurança Interna divulgado pelo Governo em Março.

Das vítimas do incêndio que começou em Pedrógão Grande, pelo menos 47 morreram na Estrada Nacional 236, entre Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos, concelhos também atingidos pelas chamas. O fogo chegou ainda aos distritos de Castelo Branco, através da Sertã, e de Coimbra, pela Pampilhosa da Serra.