“O Ornitólogo” estreia-se nos Estados Unidos com o aplauso da crítica

O filme “O Ornitólogo”, do realizador português João Pedro Rodrigues, está desde sexta-feira em exibição no Lincoln Center, em Nova Iorque, e tem recebido o apoio da crítica norte-americana.

“Rodrigues entrega, por fim, um filme intrigante e ousado que provavelmente vai surpreender os fãs do seu trabalho e os espectadores que desconhecem a sua obra”, escreveu o crítico do The New York Times Glenn Kenny.

O filme, protagonizado por Paul Hamy, conta a história de um investigador que se dedica ao estudo dos pássaros e enfrentará medos e o risco de quase se afogar durante um trabalho de campo, na descida de um rio, numa floresta.

O conceituado ‘site’ de cinema ‘Roger Ebert’ dá quatro estrelas e meia à película e diz que “há sempre algo para ponderar neste filme, que se torna mais estranho e polarizante à medida que progride.”