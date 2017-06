Número de residentes de saída para férias agrada a agentes turísticos

Wu Keng Kuong, presidente da Associação de Indústria Turística de Macau, considera que o número de residentes que deverão fazer férias fora do território durante o Verão “é o ideal”. Em declarações à emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Kuong acredita que a recuperação económica do território se vai reflectir num aumento de entre 20 a 30 por cento do número de turistas locais que se propõem viajar para fora da RAEM.

O dirigente aponta como outros factores as linhas de comboios rápidos inauguradas em Zhuhai nos últimos dois anos, que levaram tanto os residentes da RAEM, como as agências de viagem a preferir este meio de transporte. Kuong acredita ainda que devido às viagens individuais e a competição sentida entre as agências de viagem, o sector do turismo está a procurar aumentar as vendas online dos pacotes turísticos.