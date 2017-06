Novo deslizamento de terras atinge aldeia de Xinmo

Um segundo deslizamento de terras atingiu esta terça-feira a aldeia que ficou soterrada no sudoeste da República Popular da China, onde prosseguem as buscas por quase uma centena de desaparecidos após o massivo desabamento de sábado.

O mais recente deslizamento de terras em Xinmo, na província de Sichuan, teve lugar pelas 11:00 da manhã de ontem, de acordo com a rádio e a agência oficial chinesa Xinhua.

As autoridades ordenaram a evacuação da zona na segunda-feira depois de ter sido detectado, através de um radar, novo movimento na montanha, sinalizando a iminência de um outro colapso no local.

Segundo a Xinhua, foi registada a queda de cerca de cem metros cúbicos de pedras e lama.

O segundo deslizamento de terras, que não fez vítimas, obrigou as equipas de resgate a recuar nas buscas por 93 pessoas desaparecidas desde sábado, quando as montanhas que flanqueiam a aldeia – com aproximadamente cem moradores – cederam, deixando-a soterrada por terra e rochas.

Antes de as operações de ontem terem sido suspensas, na sequência de novo desmoronamento, apenas três pessoas tinham sido resgatadas e dez corpos recuperados.