A Mongólia vai realizar, no próximo dia 9, pela primeira vez na história, uma segunda volta das eleições presidenciais, depois de nenhum dos três candidatos ter obtido a maioria necessária, foi ontem anunciado.

Khaltmaa Battulga, candidato do Partido Democrático (PD), que obteve 38 por cento dos votos, vai defrontar Mieygombo Enkhbold, do Partido do Povo Mongol (PPM), que conquistou pouco mais de 30 por cento nas eleições presidenciais de segunda-feira, indicou a Comissão Eleitoral.