Membro do Conselho de Trânsito fala em urgência na quarta travessia

Kou Kun Pang, membro do Conselho Consultivo de Trânsito, defendeu ontem que a quarta e a quinta ligações rodoviárias entre Macau e a Taipa se prefiguram como obras muito urgentes.

De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Kou explicou que a pressão sobre o trânsito da Taipa é cada vez mais evidente e que com a abertura do novo Terminal Marítimo do Pac On a tendência é para que a situação se agrave.

Kou Kun Pang mencionou igualmente o desenvolvimento da Zona A nos novos aterros, onde vão ser construídas 32 mil fracções habitacionais. Neste sentido, o membro do organismo disse que quando a quarta ligação for aberta ao trânsito que vai limitar-se a acompanhar o desenvolvimento do trânsito na RAEM.

Devido à razão mencionada, Kou disse que para aliviar verdadeiramente o trânsito nas pontes, tanto a quarta como a quinta travessias deviam começar a ser construídas o mais rapidamente possível.