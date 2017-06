Melco International com luz verde para operar casino em Chipre

A Melco Internacional Development foi a empresa escolhida pelo Governo cipriota para operar o primeiro resort integrado direccionado para o jogo que vai abrir portas na ilha mediterrânica. O acordo para construção daquele que será o maior casino da Europa foi assinado no início da semana.

Ao mesmo tempo que se confirma a parceria entre a Melco International Development e o Hard Rock International (HRI) para a construção de um empreendimento de jogo em Chipre, cai o projecto de edificação de um resort integrado em Espanha. A Melco International detém agora a primeira e única licença para a construção, em território cipriota, de um resort munido de casino e valências de jogo. O contrato entre a joint-venture e o Governo cipriota foi assinado na Segunda-feira, depois da operadora liderada por Lawrence Ho ter chegado ao acordo com o Hard Rock e de ter comprometido a arcar com 70,74 por cento das despesas relativas à construção do empreendimento.

O projecto agora aprovado vai dar origem ao maior casino da Europa, escreveu o CalvinAyre.com. O portal, especializado em notícias do sector do jogo, noticiou na Segunda-feira que a licença foi atribuída às operadoras depois de, no ano passado, dois finalistas do concurso se terem retirado da corrida.

A previsão é que o resort não abra portas antes de 2019, contudo o contrato estabelecido permite que a Melco-HRI abra instalações temporária em Limassol, bem como quatro espaços-satélite nas cidades de Nicósia, Lárnaca, Famagusta e Pafos. As instalações provisórias devem abrir até ao final deste ano, noticia o portal CalvinAyre.

Quando concluído, o resort integrado vai estar dotado de 136 mesas de jogo, 1,200 slot machines e cinco centenas de quartos de hotel. A estas valências acresce um salão de conferências, restaurantes, um centro comercial e espaços para actividades de lazer. O portal CalvynAire.com avança ainda que se espera que o projecto, avaliado em mais de 4,5 mil milhões de patacas pode significar quase mil milhões para o Governo, em termos de receitas anuais.

Já o portal da Nasdaq, referiu que a operadora está confiante em relação ao projecto e espera contribuir para a economia e turismo do Chipre.

Em Espanha foi o contrário que aconteceu: a Melco-HRI abandonou a disputa pela gestão do resort Centro de Recreação e Turismo (CRT), um projecto na região da Catalunha. Na Sexta-feira, o portal espanhol Eleconomista.es noticiou que a joint venture se retirou do concurso antes de 30 de Junho, data limite para submissão da licitação final para as licenças.

De acordo com a mesma fonte, a saída da Melco-HRI deixa apenas um candidato para executar o projecto conhecido por “BCN World”: a dupla composta pela empresa local “Grup Peralada” e a operadora de jogo malaia “Genting”. O governo local prevê que decorram dois meses até anunciar o nome da operadora escolhida.