Macau tem um papel “inevitável” no projecto chinês da Nova Rota da Seda

A China, no longo prazo, tem as condições para se substituir aos Estados Unidos como maior superpotência mundial, defende o investigador Paulo Duarte, autor de “Pax Sinica – All Roads lead to China”. No grande projecto que é a Nova Rota da Seda – que conflui para uma hegemonia chinesa e ganha forma através do apoio à construção de infra-estruturas logísticas – Macau tem um papel “inevitável”, de contacto com os países de língua oficial portuguesa, sobretudo Angola e o Brasil, defende o autor.

Cláudia Aranda

“Pax Sinica – All Roads lead to China” é a nova obra do investigador Paulo Duarte, doutorado em Ciências Políticas e Sociais pela Universidade Católica de Louvaina, na Bélgica. O livro versa sobre a importância da Nova Rota da Seda chinesa para o mundo.

Em conversa telefónica com o PONTO FINAL, o autor defendeu que este grande projecto da China, que é a Nova Rota da Seda, “converge para uma Pax Sinica, que conflui para uma hegemonia chinesa, que se faz construindo infra-estruturas logísticas de modo a que a grande periferia possa contactar com o centro. Neste caso, o Império do Meio, que tem sido sempre a China – mais no passado do que no presente – mas a que a China aspira.” Explicar e perceber o que leva a China “a procurar o mundo” é a intenção da obra que o autor lançou recentemente em Lisboa.

Paulo Duarte defende que a construção de uma “Pax Sinica” resulta do processo de eduficação de um conjunto de infra-estruturas como estradas e vias marítimas de comunicação, sendo que a Nova Rota da Seda consiste na “procura de conectividade da China, de ligar-se ao mundo, aos recursos energéticos sem receio que outros impeçam o acesso”, explica.

Esta política consiste em estabelecer rotas comerciais que liguem a China, a Ásia Central, a Europa e ainda a África: “[Trata-se de] “uma estratégia para fazer a China grande outra vez. A China já é grande do ponto de vista territorial e demográfico, mas está a sofrer uma desaceleração económica nos últimos tempos e é inevitável que procure mercados para dar empregos aos trabalhadores chineses e às companhias chinesas, para poder ter acesso aos recursos de que necessita para operar e manter uma relativa prosperidade da classe média chinesa e não só. Porque mais chineses precisam de mais recursos energéticos e também alimentares. Diria que é inevitável: o próprio partido [comunista] sabe que disso depende a continuidade ao tal acesso aos chineses, ao que eles necessitam para a economia poder recuperar e para eles poderem ter um nível de vida estável e tirar da pobreza os que ainda lá permanecem”, explica.

Paulo Duarte defende, porém, que não se trata de um plano para dominar o mundo: “A China sempre recusou a hegemonia a nível oficial, e mesmo que não seja oficial, a China não quer ser necessariamente o primeiro, mas também não quer ser o último, a China quer acompanhar a evolução e o progresso, quer estar na dianteira”, ilustra o académico.

O autor encontra nesta Nova Rota da Seda analogias com outros impérios. No tempo Romano, todos os caminhos iam dar a Roma – tratava-se da “Pax Romana” (que em latim significa “paz Romana”), porque tudo convergia para o império Romano: “A logística fazia dos povos uma espécie de grandes vassalos do império romano”, diz o autor. Mais recentemente, emergiu a “Pax Americana”, a hegemonia dos Estados Unidos da América (EUA) no mundo: “O que quero dizer com isto é que, no longo prazo, que poderá ser de gerações, a China tem as condições para se substituir à superpotência americana”, afirma o autor.

“Tudo o que foi desenvolvido pelos EUA no mundo está a ser desenvolvido pela China, a única diferença é que a politica chinesa é de não interferência no mundo, ninguém ouvia falar em bases [militares] ou interferir em território estrangeiro.” Mas essa postura está a alterar-se, apesar de a China não o admitir no discurso oficial, diz Paulo Duarte, acrescentando que a China aprovou em 2015 a primeira lei anti-terrorista, que permite ao exército chinês entrar no estrangeiro para proteger os cidadãos da diáspora chinesa: “Estou convicto de que com esta Rota da Seda, a aposta no maior comércio e a criação de uma marinha de guerra, que a China está a caminhar para lá, está a criar os meios para proteger as suas ambições. A China percebeu que a marinha mercante precisa de protecção que só a marinha de guerra pode dar. Por outro lado, a China, Singapura, estão a concentrar cada vez mais o interesse dos jovens investigadores em querer estudar o modelo e a língua. Tudo isto converge para uma Pax Sinica, que conflui para uma hegemonia chinesa”, refere.

O papel de Macau

O autor admite que não fala muito no seu livro sobre Macau e o papel que o território pode vir a ter na iniciativa. Paulo Duarte considera, ainda assim, “o papel eterno” do território “na questão de contacto com os países de língua oficial portuguesa” como “inevitável”: “Não é propriamente Portugal que interessa, pelo fraco potencial de consumo português, é mais o Brasil que tem milhões de pessoas. Aí, o que interessa à China, é usar Macau como uma plataforma de entendimento e de comunicação, de contacto com os países de língua oficial chinesa. A China já é o principal parceiro de África e, em África, Angola tem um papel fundamental no abastecimento energético à China”, estipula.

Fazendo a ressalva de que há outros países e regiões, como a Arábia Saudita, e o Médio Oriente, que fornecem petróleo à China, o autor sublinha a importância da bacia atlântica: “Existe ainda muito por descobrir no fundo do mar, no Atlântico sobretudo, é o menos estudado face a todos os oceanos. A China pode ter um papel fundamental na exploração do fundo do Atlântico e em contacto com os países de língua oficial portuguesa”.

Paulo Duarte reforça, sobretudo, a ideia de que “são imensas as oportunidades”: “O português é a quinta língua mais falada do mundo, muita gente, estrangeiros querem aprender português”. O investigador refere que “a China tem todo o interesse em manter e em melhorar o papel de Macau”, porque “há quem critique a falta de eficácia da CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa) e dos países de língua oficial portuguesa”. “Há que melhorar e ser mais pragmático, ir ao encontro da China, ter uma estratégia de ‘soft-power’”, defende.